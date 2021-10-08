【時報-台北電】9月財新中國服務業PMI大幅回升6.7個百分點至53.4。
9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.0，較8月回升0.8個百分點，為2020年5月以來次低。兩大行業PMI回升，帶動財新中國綜合PMI錄得51.4，高於8月4.2個百分點，重回擴張區間。
財新智庫高級經濟學家王(吉吉)表示，由於9月疫情嚴重程度弱於8月，服務業快速反彈。對比之下，製造業景氣度恢復程度較為有限，經濟下行壓力依然較大。服務業情況略好，但服務業投入和收費價格加速上漲，通脹亦是隱憂。未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。（編輯整理：張嘉倚）
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