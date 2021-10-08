【時報-台北電】9月財新中國服務業PMI大幅回升6.7個百分點至53.4。

9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.0，較8月回升0.8個百分點，為2020年5月以來次低。兩大行業PMI回升，帶動財新中國綜合PMI錄得51.4，高於8月4.2個百分點，重回擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王(吉吉)表示，由於9月疫情嚴重程度弱於8月，服務業快速反彈。對比之下，製造業景氣度恢復程度較為有限，經濟下行壓力依然較大。服務業情況略好，但服務業投入和收費價格加速上漲，通脹亦是隱憂。未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#PMI #大陸經濟

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28275.52 +597.31(2.16%)
10:35
南韓KOSPI
2966.83 +7.37(0.25%)
11:16
香港恆生
24714.25 +12.52(0.05%)
11:21
上證指數
3583.29 +15.12(0.42%)
11:21
深圳成指
14410.92 +101.91(0.71%)
11:21
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

延伸閱讀