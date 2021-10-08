【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球制定統一的最低企業稅率計畫出現重大進展，以低稅負吸引企業投資的愛爾蘭決定放棄反對立場，並簽署將全球最低企業稅率設定為15%的協議，美國財政部周四對此表示歡迎，稱愛爾蘭此舉讓全世界朝著實現全球最低稅負的「世代成就」邁進，而這將提高美國的競爭力。
美國財政部發布聲明表示，全球最低稅率將創造一個更公平的競爭環境，讓就業和投資蓬勃發展，並將帶來可靠的收入，為造福受薪階層和中產階級家庭的計畫提供資金。
美國一位財政部官員表示，財政部很高興愛爾蘭的這個決定，他並表示這個協議的15%全球最低公司稅率將是一個地板，而非天花板，各國可以視需求設定較高的稅率。
愛爾蘭決定簽署這個使該國公司稅率提高到15%的全球協議，無疑是其政策的巨大轉變。該國擁有全世界最吸引人的企業稅率之一，目前為12.5%，其政府始終強力捍衛這個低利率，認為這是小型經濟體吸引企業投資的重要工具。
周四晚間愛爾蘭廣播公司RTE報導，該國內閣已經批准針對營業額超過7.5億歐元的公司，其最低公司稅率從12.5%調升至15%。愛爾蘭財政部長Paschal Donohoe隨後證實了這個消息，他表示：「有140個國家參與這個過程，許多國家不得不做出妥協」。
RTE報導指出，愛爾蘭財政部估計加入這項全球協議將使該國每年稅收減少20億歐元（約23億美元）。
G7和G20國家在今年夏初時達成協議，將聯手打擊逃漏稅並協調全球稅負規則。這項全球計畫一旦上路，將迫使跨國公司向其營業所在地納稅，而非僅是向總部所在地納稅。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：