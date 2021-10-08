【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】8日韓國三星電子表示，受惠於記憶體晶片售價上漲，第3季營業利益可望大增28%並創3年新高。同時，營收的年增率也應有9%。

這家全球最大記憶體晶片與智慧手機製造商，8日出具第3季初步財報內容，預估7月至9月的營利將為15.8兆韓元，約133億美元，稍微少於市場預估的16.1兆韓元。

在營收方面，三星第3季可望也較2020年同期增9%，並應可創新紀錄達73兆韓元。

礙於韓國會計制度規定，財報預估不能以區間範圍表示，因此三星的營收與營利預測是採中位數方式呈現。所以，三星第3季營收應在72到74兆韓元間；營利則應在15.7到15.9兆韓元間。

若沒有意外，三星電子將在28日公布更詳細的財報數字。

產業分析師認為，單就三星晶片業務來說，由於記憶體售價與出貨量雙雙增加，再加上晶圓代工產能提升，因此第3季營利年增率可望大增79%。

(時報資訊)