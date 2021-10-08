【時報-台北電】因受全球股市反彈、倫敦金屬交易所(LME)庫存下降，以及全球第二大銅生產國秘魯，其國內一條重要的採礦道路因抗議活動遭無限期封鎖，引發供應擔憂，致倫敦(LME)周四(10/7)銅價止跌上揚，連帶帶動其餘多數金屬價格均漲。

分析師表示，倫敦金屬交易所(LME)銅註冊倉庫庫存從9/21的168,075公噸降至82,850公噸，庫存持續下降，加上秘魯國內抗議活動引發供應擔憂使銅價上揚，不過隨著全球經濟增長放緩，銅價已從5月份觸及的10,747.5美元紀錄高點回落，銅價在年底前可能會再進一步下修，等待需求提升後重燃漲勢。

終場周四(10/7)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲120美元，報每公噸35,285美元；期鎳上漲192美元，報每公噸18,264美元；期鋅上漲35美元，報每公噸3,049.5美元；期鋁上漲49美元，報每公噸2,946美元；期銅上漲234.5美元，報每公噸9,280美元；期鉛上漲22.5美元，報每公噸2,173.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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