【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4604元，較前一交易日升值2.5分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4604元，1歐元對人民幣7.4630元，100日元對人民幣5.7844元，1港元對人民幣0.82981元，1英鎊對人民幣8.7918元，1澳大利亞元對人民幣4.7221元，1新西蘭元對人民幣4.4758元，1新加坡元對人民幣4.7540元，1瑞士法郎對人民幣6.9529元，1加拿大元對人民幣5.1449元，人民幣1元對0.64774馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.1258俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3147南非蘭特，人民幣1元對184.53韓元，人民幣1元對0.56874阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58073沙特里亞爾，人民幣1元對48.0416匈牙利福林，人民幣1元對0.61457波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9971丹麥克朗，人民幣1元對1.3603瑞典克朗，人民幣1元對1.3280挪威克朗，人民幣1元對1.37443土耳其里拉，人民幣1元對3.1998墨西哥比索，人民幣1元對5.2340泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
(時報資訊)
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