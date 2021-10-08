【時報-台北電】運價支撐，周四BDI指數連4揚；受中國連續假期影響，導致巴拿馬型船運價持續下滑。然而因美國及印度等國家，紛紛推出基建計劃，令鐵礦石、煤炭等大宗商品貿易量增加，促使海岬型船運價小漲，終場波羅的海乾散貨BDI指數，連續4個交易日收紅。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲3點，收5650點，漲幅0.1%；海岬型運費指數(BCI)上漲10點，收10485點，漲幅0.1%；其平均日租金為每艘86953美元，增加83美元。

　巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌19點，收作3884點，跌幅0.5%，其平均日租金為每艘34953美元，減少177美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲16點，收作3404點，漲幅0.5%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#BDI #運價

重要商品行情

（更新：2021/10/08）
芝加哥近月黃豆
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倫敦近月布蘭特
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日本近月RSS3橡膠
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紐約近月輕質原油
78.30 +0.87
BDI綜合指數
5650 +3.00
紐約近月天然氣
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紐約近月黃金
1759.2 -2.60
倫敦三個月期銅
9280.00 +234.50

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