【時報-台北電】美暫不釋放儲油，周四歐美原油期貨反彈1.1%；由於當前能源供應狀況緊張，外界猜測美國政府是否會考慮動用其戰備儲油(SPR)，然而本周美國能源部表示暫無釋放SPR的計劃；此外，該國參議院達成暫時延長政府債務上限至12月初，推遲了債務風險也令終場油價反彈。

分析師表示，中國等主要進口國的需求在新冠疫情後恢復得比預期更快，由於短期內供應趨緊，預料油價在年底前仍將受到良好支撐；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅1.1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，報每桶78.30美元；11月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.46美元；11月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.33美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.87美元，報每桶81.95美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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