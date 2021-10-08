【時報-台北電】美暫不釋放儲油，周四歐美原油期貨反彈1.1%；由於當前能源供應狀況緊張，外界猜測美國政府是否會考慮動用其戰備儲油(SPR)，然而本周美國能源部表示暫無釋放SPR的計劃；此外，該國參議院達成暫時延長政府債務上限至12月初，推遲了債務風險也令終場油價反彈。
分析師表示，中國等主要進口國的需求在新冠疫情後恢復得比預期更快，由於短期內供應趨緊，預料油價在年底前仍將受到良好支撐；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅1.1%。
美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，報每桶78.30美元；11月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.46美元；11月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.33美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.87美元，報每桶81.95美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：