為了盡快達到降低碳排放量的目標，同時緩解天然氣、燃煤等能源價格飆漲狀況，大陸當局採取嚴格的能耗雙控政策，包括浙江、江蘇及廣東等工業重鎮都對企業下達限電措施，直接影響各產業的運作，導致多家投資銀行都對大陸第四季經濟成長做出下修預測。不僅如此，有專家指出，限電問題將影響全球供應鏈，從食品牛奶到iPhone手機等高科技產品都無一倖免，衝擊才剛要開始。
美媒報導，大陸電力嚴重短缺，不僅會損害本身的經濟發展，對全球供應鏈都會產生連鎖反應，可能會抑制正要從新冠肺炎疫情復甦的全球經濟，從牛奶、棉花及紙箱等民生用品，到汽車、iPhone手機等高科技產品，全都會受到衝擊，供應鏈緊繃問題持續擴散。
牛津經濟研究院亞洲經濟負責人Louis Kuijs表示，「如果大陸電力短缺與減產持續下去，可能成為全球供應鏈出問題的另一個主要原因，尤其這種狀況開始影響出口產品的生產。」
報導點出紙類、食品、羊毛、科技產品與汽車製造商等產業，很快就會發現限電所帶來的影響，紙類先前就因需求反彈而出現緊繃，但限電後9、10月的產能預計還會大減10至15%，使得本就受紙類短缺之苦的企業承受更大壓力。
此外，食品與羊毛供應鏈都面臨危機，投資銀行Rabobank旗下分析師表示，「當豬隻、穀物及牛奶的供應量下滑，食品加工業首當其衝，肉品供應商庫存開始緊縮，乳製品行業也會因限電而無法使用自動擠奶機。」
不僅如此，由於大陸是從iPhone、遊戲機等消費性電子與科技產品的重要生產基地，因此科技業也可能會受到巨大打擊，且半導體市場的惡化，將進一步影響汽車製造商的運作，他們先前已經因車用晶片荒而陷入困境。
投資集團Schroders新興市場經濟學家Craig Botham說：「這看起來又是一次通貨膨脹的衝擊，不僅對大陸造成影響，全球都會受到牽連，目前為止，價格上漲的結果相當廣泛，這其實也是大陸深度參與全球供應鏈的結果。」
(時報資訊)
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