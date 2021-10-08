【時報-台北電】周四台股展開多頭大反攻。受到美股反彈、八大公股行庫及投信強勁護盤利多，7日電子權值股領軍，金傳加入齊步出擊，台股收漲320.7點或1.96%，報16713.86點，成交金額2942.33億元。外資買超236.321億元，止步連7賣超。台股展開反彈，加上美股前一交易日走強，周五台指期開漲0.22%、電子期開漲0.52%、金融期開0.71%。台股開盤為16742.35點，漲28.49點，然而盤勢不穩加上長假，指數隨後翻黑轉跌。
早盤，權值股台積電(2330)小漲站在580元之上，聯電(2303)小跌表態，大立光(3008)挫低，多空在2100元關卡爭奪。低價股活蹦亂跳，三晃(1721)、建碁(3046)、宏旭-KY(2243)、全球(4540)、建新國際(8367)佔據漲幅榜前列。航運股遭調節，長榮(2603)、裕民(2606)、陽明(2609)、萬海(2615)全面下挫。
觀看前一日美股表現，受到美國會達成提高債務上限的協議，加上經濟數據表現佳，進一步提振市場情緒，美股四大指數齊紅，收盤漲幅介於+0.83%~+1.10%。周四收盤，道瓊工業指數漲337.95點或0.98%，為34,754.94點。標普500指數漲0.83%，為4,399.76點。那斯達克指數漲1.05%，為14,654.02點。指標科技股普遍上揚，台積電ADR上漲1.36%、聯電ADR上漲4.08%，表現亮眼。
雖然美國公債殖利率攀升速度太快、美元指數走升及新台幣走貶等因素不利台股後市，但上市櫃公司9月營收將超過百家創新高、第三季上市櫃公司獲利將有望超過1兆元及八大公股行庫積極護盤，基本面有利多方，加上外資7日回補238.02億元，八大公股行庫逢高賣超68.88億元，投信買超9.02億元，顯示法人追價意願強勁，籌碼面加入助攻行列。康和證券投資總監廖繼弘認為，台股以月線來觀察已測試完畢後反彈，壓力測試通過。不過月季線空頭排列，指數反彈至17,000點有壓，但16,200點政府積極護盤，該價位具有強勁支撐性。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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