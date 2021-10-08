【時報記者王逸芯台北報導】微控制器(MCU)概念股應廣(6716)業績持續處於相對高檔，9月營收創下歷史第三高，第三季營收也寫下歷史新高，目前應廣累計前三季營收已經超過去年全年。
應廣9月營收8678萬元，為歷史第三高，較前一年同期成長約51%；同時，今年第三季營收將近2.64億元，再度刷新歷史紀錄，創下單季新高，也較前一年同期大幅成長45%以上，顯然市場需求熱度不減。累計前三季營收達7.18億元，已超越2020年全年營收。
時序進入下半年，產業供需情勢未有太大的變化，目前產業環境仍是晶圓代工產能緊俏，市場需求持續暢旺。展望後續市場發展，除了日常生活所需要的各式各樣家電及消費性電子產品，以及遠端辦公、資料中心所需要的電腦系統相關配備對MCU的需求外，著眼於未來成長動能，應廣也積極佈局在智能手環手錶、電動車充電樁、感應技術等相關領域的應用產品。
董事長唐燦弼表示，當前兩大重點，積極取得晶圓產能，確保出貨順暢；強化產品組合，努力提升毛利率；全力佈局未來具成長性領域的產品線。
(時報資訊)
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