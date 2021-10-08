【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國參議院周四表決通過將舉債上限提高4,800億美元的短期法案，以避免在不到兩周後政府陷入倒債危機的風暴。

稍早前美國參議院已經就該議案展開辯論和程序性表決，朝通過這個提高財政部28.4兆美元舉債上限的法案持續邁進。

這個臨時法案將足以支應財政部的借貸和支出到今年的12月3日，在獲得參議院最終表決通過後，現在將交由眾議院審議。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）料將在未來幾天接手這項議案，在獲得眾院放行之後，該臨時方案將送交拜登總統簽署完成立法。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周三提出了這個短期的解套方案，為解決舉債上限問題爭取更多時間。他在推特上表示，為了避免美國人民受到近期民主黨製造的危機影響，我們將同意民主黨人使用正常程序通過固定金額的緊急債限延期法案，以支應當前的政府支出。

周四麥康諾表示，毫無疑問地，現在他們（民主黨）將有足夠時間透過「調解程序」（reconciliation）自行通過較長期的債限解決方案。

此前民主黨推動的是將財政部的舉債上限凍結到2022年12月，但共和黨始終抱持反對立場，並已兩度擋下民主黨提出的議案。

美國財政部長葉倫此前已提出警告，如果美國國會未能及時採取行動，預計到10月18日左右，財政部將無法應付所有付款和償還債務，她並表示，一旦爆發債務違約，美國經濟勢必陷入衰退。

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