【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數202.83點，漲0.25點；總計351家漲、122家跌、69家持平；委買872264張、委賣242704張；總成交值5.41億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #加權指數

延伸閱讀