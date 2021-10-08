【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16742.35點，漲28.49點；總計449家漲、187家跌、163家持平；委買4039220張、委賣1787089張；總成交值39.53億元。

(時報資訊)

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