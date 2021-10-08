【時報記者沈培華台北報導】傳載方案商家登(3680)9月自結營收為2.39億元，年增近39%，其中本業較去年同期成長52%；隨著半導體本業營收穩健成長，帶動單月營收來到今年最高，且未來兩個月家登自動化機台將陸續驗收完成，預期將挹注可觀集團營收。

家登第三季營收同創今年以來最佳表現，單季營收約6.7億元，季增約一成，家登1-9月營收19.19億元，年增率約7.3%，也再創同期最佳表現。

家登指出，半導體旺季逐漸升溫，出貨狀況穩定且成長，大中華地區、海外市場、國內市場同步展現成長力道，家登備貨量充足，足以因應大客戶年底拉貨並為明年的布局準備；另外家登晶圓載具多項產品認證積極進行中，可望在今年取得實績，以這兩年晶圓廠的全球布局來看，晶片供不應求，將帶來可觀數量的12吋/8吋晶圓載具需求，未來營收挹注可期。走過疫情，家登也將在10月14~16號配合政府的防疫規定，參與TIE台灣創新技術展，分享家登的成果。

家登同步報喜，第6屆中堅企業經過一整年嚴格的審查與評選，在160家候選企業中有99家企業入圍，其中有85家獲選為潛力中堅企業，家登更是在重重考核中脫穎而出，獲選為最後卓越中堅企業獎得主之一，給予家登20多年來的努力之肯定。卓越中堅企業獎是依據行政院核定之「推動中堅企業躍升計畫」辦理，用以表彰在特定領域之技術或服務模式，具有獨特性與差異性，且具高度國際市場競爭力，足以作為業界學習之標竿。

(時報資訊)

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