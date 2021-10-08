台股震盪過程中，國內又一檔ETF規模將破突破新台幣千億元，就是國民ETF-元大高股息(0056)，其受益人數也穩穩領先，並成長到近50萬人。市面上同樣有高股息訴求的ETF這麼多，且0056今年新增成分股受到很多質疑，但人氣有增無減，怎麼看待「元大高股息ETF現象」呢? 專家解釋，0056的特性使得它吸引存股族跟波段操作兩種族群，造就它ETF人氣王地位。
第一，指數邏輯及年度配息設計貼近台股市況。0056解決投資人挑選個股的煩惱，固定於每年定期6月、12月進行較大的成分股調整，挑選預期未來一年殖利率較優標的，貼近市況。國內企業除權息旺季多半落在第三季，0056在除權息旺季過後的每年9月底進行收益評價，將當年指數息值一次配發。
第二，紀錄優良。0056成立將屆滿14周年，是國內最資深的高股息ETF，指數邏輯就是從台股上市市值前150大個股中，預測未來現金股息殖利率最高的前三十名，跟其他高股息ETF略有不同。而多年來歷經景氣多空循環，都遵循指數規則，提供投資人優於台股平均殖利率的息值，且配息、填息紀錄有目共睹。近年普遍低利率環境下，優質息收產品稀缺，而且，隨著台股指數墊高，台灣企業獲利佳，0056股價跟配息表現也水漲船高，多數存股族都是抱緊處理，好口碑吸引更多人加入。
第三，波段操作空間。0056多年來配息率維持5%左右水準，且每次都能填息，識途老馬能輕易推算合理價位，每年除息前後各吸引想領息跟想做波段的不同族群買進。0056過去在2008、2011、2015年都曾經因景氣循環股而修正，三次平均約7-8個月就回復，今年0056再因聯準會減碼購債加上幾檔成分股為景氣循環股出現較大跌幅，又吸引廣大低接買盤。
最後，ETF流動性及報價品質。有些高股息ETF配息率會出現「驚喜」或「驚嚇」；或者出現不合理例如高達10%溢價，投資人若不察就可能「賺了股息，賠了溢價」!0056在2018、2019、2020年曾出現72%、71%、121%的規模年增率，但是配息水準都維持5%左右水準，加上規模大，流動性佳，在報價上控制得宜，投資人能買到合理的價位，累積深厚信賴感。
綜上所述，0056成為投資人提到高股息ETF時，第一聯想標的，沉穩的表現也樹立典範。
(時報資訊)
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