時報-商情早報
1.避險需求降，拖累周四紐約期金收低。
2.LME：10/07期銅收9280.00美元/公噸，漲234.50美元。
3.NYMEX：11月輕質原油漲0.87美元，每桶為78.30美元。
4.西德州原油上漲0.80美元，每桶為78.46美元。
5.10/07BDI運費指數為5650.00。
6.10/07SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.10美分。
7.NYCE：12月棉花漲0.55美分，每磅為111.61美分。
8.CBOT：10月黃豆粉跌2.80美元，每公噸為318.80美元。
9.10/07TRJ-CRB上漲2.11，為234.34。
10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)07日收盤均價2.58美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-避險需求降，拖累周四紐約期金收低；因美國最新初請失業補助金人數下降，帶動公債殖利率上升，削弱黃金避險需求，拖累期金價格收低，但因市場仍等待非農就業數據而限制跌幅，而鈀金反彈逾4%；周四(10/7)收盤報價，12月黃金跌2.6美元，報每盎司1759.2美元，12月白銀漲0.13美元，1月白金漲8.1美元，12月鈀金漲87.2美元。(王馨慧整理)
2.LME基本金屬-供應擔憂，銅價止跌上揚；因受全球股市反彈、倫敦金屬交易所(LME)庫存下降，以及全球第二大銅生產國秘魯，其國內一條重要的採礦道路因抗議活動遭無限期封鎖，引發供應擔憂，致倫敦(LME)周四(10/7)銅價止跌上揚，連帶帶動其餘多數金屬價格均漲。終場周四指標期銅上漲234.5美元；期錫上漲120美元；期鎳上漲192美元；期鋅上漲35美元；期鋁上漲49美元；期鉛上漲22.5美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-美暫不釋放儲油，周四歐美原油期貨反彈1.1%；由於當前能源供應狀況緊張，外界猜測美國政府是否會考慮動用其戰備儲油(SPR)，然而本周美國能源部表示暫無釋放SPR的計劃，令終場油價反彈；分析師表示，由於短期內供應趨緊，預料油價在年底前仍將受到良好支撐；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，漲幅1.1%，報78.30美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.87美元，漲幅1.1%，報81.95美元/桶。(王聖為整理)
4.航運指數-運價支撐，周四BDI指數連4揚；受中國連續假期影響，導致巴拿馬型船運價持續下滑。然而因美國及印度等國家，紛紛推出基建計劃，令鐵礦石、煤炭等大宗商品貿易量增加，促使海岬型船運價小漲，終場波羅的海乾散貨BDI指數，連續4個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲3點，收5650點，漲幅0.1%；BCI指數上漲10點，收10485點，漲幅0.1%；BPI指數下跌19點，收作3884點，跌幅0.5%；BSI指數上漲16點，收作3404點，漲幅0.5%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-獲利了結，周四日本天然橡膠期貨6周高點回落；受累中國恆大財務危機，引發市場對中國房地產業的擔憂，亦打壓需求，促使投機性賣壓出籠，令膠價回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌0.2%，報每公斤214.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.06%，報每公斤180美分，上海期貨交易所適逢中國國慶假期10/1-10/7休市。(鄧凱綺整理)
6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆及玉米期貨上漲，受到出口強勁跡象的支撐，但最近收穫的供應量增加，小麥期貨走弱，有跡象表明儘管國際糧食需求強勁，但美國出口計劃仍然乏善可陳，但供應緊張支撐了小麥，終場11月大豆漲5.25美分，報1247.25美分， 12月玉米漲1.75美分，報534美分，12月小麥跌4.75美分，報741.25美分。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-料返市需求增加，周四紐約棉花期貨續漲；由於中國十一長假結束，市場預期買盤回補需求強勁，抵消美國周出口銷售下降消息；另外，天氣不確定因素，也同步支撐棉價走勢，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨漲0.5%，報每磅111.61美分，3月棉花期貨漲0.5%，收盤每磅108.73美分。(鄧凱綺整理)
8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走弱，動能疲弱，需求有所減少，買家問價動作並不積極，整體成交量有限，市場多持觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.03%，報3.844美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.04%，報2.588美元；快閃記憶體部份，供需雙方態度皆處被動，僅有零星詢價動作，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.24%，報價為2.467美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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