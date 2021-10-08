【時報記者張漢綺台北報導】為因應下游CCL及IC載板基材客戶擴廠需求，銅箔基板(CCL)高階含浸設備廠亞泰金屬(6727)自下半年開始進行新廠興建工程，預計明年下半年可開始投入生產，預估待新廠產能開出後，公司整體產能可望增加30%以上，帶動未來業績成長。

亞泰金屬為全球高階含浸設備龍頭廠商，市佔率超過70%，今年受惠5G及電動車相關應用產品需求大幅增加，並對於高頻高速、低功耗及低雜訊等CCL材質的多樣化及精密度要求大幅提高，進而推升各大CCL廠增設含浸設備的高度需求。

高階CCL含浸設備各項訂單陸續進入營收認列階段，且均較去年度成長，加上第3季IC載板專用不鏽鋼含浸設備開始挹注營收貢獻所帶動，亞泰金屬第3季合併營收為3.17億元，年增49.65%，創下歷年同期新高，累計前3季合併營收10.03億元，較去年同期大幅成長46.25%。

受惠全球半導體產業持續擴大資本支出，帶動兩岸積極布局搶攻IC載板基材的生產領域，過去IC載板基材專用不鏽鋼含浸設備主要仰賴日本進口，亞泰金屬此次首度打進IC載板基材供應鏈，屬公司研發及營運重大突破，由於IC載板基材專用不鏽鋼含浸設備在精密度、潔淨度均較一般CCL設備為高，未來隨著IC載板基材不鏽鋼含浸設備出貨量持續提升，將可望進一步優化產品組合，並為營收表現注入新動能。

亞泰金屬今年除了CCL含浸設備維持穩定出貨外，下半年起公司自主研發的新設備亦進入測試驗證及營收認列階段，其中以IC載板基材專用的不鏽鋼含浸設備進度最快，已於第3季認列營收。

在其他自主研發新產品的部分，玻纖布相關應用設備預計將於第4季進入設備驗收及營收認列階段，複合材料相關應用設備已安裝完成，將進入測試驗證階段，公司未來將持續研發並提供客戶更多先進的製程設備，以取代日製及德製高價位設備，期望成為公司未來營運發展的新動力。

亞泰金屬表示，受惠下游CCL及IC載板基材客戶的擴廠需求增加，目前設備訂單能見度已至2022年底，公司今明兩年整體營收均可望維持雙位數成長無虞。

因應訂單能見度持續增加及擴展新產品生產線，公司下半年開始進行新廠興建工程，預計明年下半年可開始投入生產，新廠產能規劃將會以軟性基板、被動元件，以及複合材料等水平塗佈相關應用設備為主，預估待新廠產能開出後，公司整體產能可望成長30%以上。

(時報資訊)

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