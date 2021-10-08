【時報-台北電】機車產品跟上「跨界」、「斜槓」風潮，三陽推出4MICA新款機車，除保有商用機車高載重力與載貨空間的特色外，更加入越野、休閒旅遊用途，成為市場上首款橫跨商用與一般乘用的多功能生活機車，拓展市場新藍海。
國內商用機車市場需求穩定，估計每年有高達5萬輛的市場規模，尤其近兩年國內電商發達，宅配物流用車高速成長，更讓機車業者看好商用機車發展潛力，就連新興的電動機車業者，也紛紛開發商用電動機車產品，搶食商機。
業者指出，過去國內商用機車除傳統的打檔型車款外，商用速克達以光陽「超級金牌」，及三陽「金發財」兩款車獨霸。電動機車業者方面，Gogoro有G2 Utility、中華eMOVING有Pick-Up兩款商用電動機車，獲得不少企業法人採購，做為物流車隊使用。
然商用機車受限營造載貨空間，外觀造型受限，不易吸引一般乘用買家青睞，近兩年積極從事品牌與產品年輕化工程的三陽，企圖顛覆一般民眾對商用機車的刻板印象，推出全新商用機車4MAIC，融入越野速克達的酷炫造型，搭配科技化的設計元素，打造出可以商用兼顧一般使用、一車多用途的「多功能生活車款」，要在商用、一般乘用兩大取向之間，闢出新跨界產品區隔。
4MICA有125cc與150cc兩款動力可供選擇，定價分別為7.98萬與8.58萬元，三陽樂觀4MICA推出後，將有月銷千輛以上高實力，將成品牌銷售主力產品之一。（新聞來源：工商時報─記者陳信榮／台北報導）
(時報資訊)
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