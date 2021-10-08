【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211007)

4.連續買超二日的股票：

中華電(2412) 元大金(2885) 統一(1216) 亞泥(1102) 達麗(6177)

聯亞(3081) 華南金(2880) 遠東銀(2845) 中壽(2823) 群益證(6005)

日盛金(5820) 仁寶(2324) 龍巖(5530) 智冠(5478) 台化(1326)

和桐(1714) 裕民(2606) 良維(6290) 中環(2323) 廣宇(2328)

致振(3466) 順達(3211) 驊訊(6237)

5.轉賣為買的股票：

正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 華碩(2357) 和碩(4938)

亞太電(3682) 網家(8044) 富邦金(2881) 宏碁(2353) 寶成(9904)

潤泰新(9945) 東捷(8064) 台泥(1101) 晶宏(3141) 漢翔(2634)

明基材(8215) 新普(6121) 台揚(2314) 台灣高鐵(2633) 誠美材(4960)

建錩(5014) 宏致(3605) 金居(8358) 鈊象(3293) 統振(6170)

正德(2641) 光頡(3624) 中航(2612) 精確(3162) 高技(5439)

中天(4128) 亞電(4939) 佳凌(4976) 如興(4414) 中美實(4702)

利奇(1517) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 聯華(1229) 第一銅(2009)

創惟(6104) 建漢(3062) 合庫金(5880) 開發金(2883) 台新金(2887)

彰銀(2801) 新鉅科(3630) 新光金(2888) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)

宏遠證(6015) 國票金(2889) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 威盛(2388)

精英(2331) 上銀(2049) 旺宏(2337) 同致(3552) 大聯大(3702)

台塑(1301) 台苯(1310) 華夏(1305) 集盛(1455) 宏益(1452)

中石化(1314) 台聚(1304) 亞聚(1308) 遠東新(1402) 新纖(1409)

南紡(1440) 新興(2605) 萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618)

榮運(2607) 華榮(1608) 嘉里大榮(2608) 益航(2601) 四維航(5608)

東森(2614) 東和鋼鐵(2006) 允強(2034) 中鴻(2014) 聚亨(2022)

官田鋼(2017) 世紀鋼(9958) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 景碩(3189)

友訊(2332) 農林(2913) 中美晶(5483) 合晶(6182) 嘉晶(3016)

太極(4934) 原相(3227) 揚智(3041) 智原(3035) 偉詮電(2436)

創意(3443) 南茂(8150) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 伍豐(8076)

穩懋(3105) 喬山(1736) 菱生(2369) 台玻(1802) 華紙(1905)

永豐餘(1907) 正隆(1904) 東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363)

群光(2385) 啟碁(6285) 盛群(6202) 定穎(6251) 合勤控(3704)

立凱-KY(5227) 臻鼎-KY(4958) 南帝(2108) 敦泰(3545) 文曄(3036)

華泰(2329) 國統(8936) 光罩(2338) 華東(8110) 泰博(4736)

光環(3234) 擎亞(8096) 金像電(2368) 宇環(3276) 富喬(1815)

德宏(5475) 霖宏(5464) 台燿(6274) 精星(8183) 台表科(6278)

律勝(3354) 南電(8046) 中探針(6217) 宣德(5457) 萬泰科(6190)

台達電(2308) 臺龍(6246) 康舒(6282) 僑威(3078) 均豪(5443)

凌巨(8105) TPK-KY(3673) 光磊(2340) 華興(6164) 光鼎(6226)

旺矽(6223) 全新(2455) 久元(6261) 廣明(6188) 亞光(3019)

先進光(3362) 華晶科(3059) 國巨(2327) 奇力新(2456) 華新科(2492)

華容(5328) 九豪(6127) 信昌電(6173) 雷科(6207) 蜜望實(8043)

兆赫(2485) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 元山(6275) 力致(3483)

晶技(3042) 台嘉碩(3221) 安碁(6174) 加高(8182) 朋程(8255)

健和興(3003) 晶焱(6411) 冠軍(1806) 遠雄港(5607) 家登(3680)

長興(1717) 富旺(6219) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 春源(2010)

天鈺(4961) 富采(3714) 威健(3033) 中釉(1809) 運錩(2069)

燁興(2007) 聚和(6509) 宅配通(2642) 中鋼構(2013)

6.買超前20名：

金融股：

中信金(2891) 新光金(2888) 台新金(2887) 玉山金(2884) 兆豐金(2886)

臺企銀(2834)

電子股：

鴻海(2317) 緯創(3231) 華邦電(2344) 漢磊(3707) 彩晶(6116)

宏碁(2353)

傳產股：

陽明(2609) 長榮(2603) 台玻(1802) 台聚(1304) 萬海(2615)

南亞(1303) 中石化(1314) 東森(2614)

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(時報資訊)

#買超股 #聯亞 #中華電 #日盛金

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