【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211007)
4.連續買超二日的股票：
中華電(2412) 元大金(2885) 統一(1216) 亞泥(1102) 達麗(6177)
聯亞(3081) 華南金(2880) 遠東銀(2845) 中壽(2823) 群益證(6005)
日盛金(5820) 仁寶(2324) 龍巖(5530) 智冠(5478) 台化(1326)
和桐(1714) 裕民(2606) 良維(6290) 中環(2323) 廣宇(2328)
致振(3466) 順達(3211) 驊訊(6237)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 華碩(2357) 和碩(4938)
亞太電(3682) 網家(8044) 富邦金(2881) 宏碁(2353) 寶成(9904)
潤泰新(9945) 東捷(8064) 台泥(1101) 晶宏(3141) 漢翔(2634)
明基材(8215) 新普(6121) 台揚(2314) 台灣高鐵(2633) 誠美材(4960)
建錩(5014) 宏致(3605) 金居(8358) 鈊象(3293) 統振(6170)
正德(2641) 光頡(3624) 中航(2612) 精確(3162) 高技(5439)
中天(4128) 亞電(4939) 佳凌(4976) 如興(4414) 中美實(4702)
利奇(1517) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 聯華(1229) 第一銅(2009)
創惟(6104) 建漢(3062) 合庫金(5880) 開發金(2883) 台新金(2887)
彰銀(2801) 新鉅科(3630) 新光金(2888) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)
宏遠證(6015) 國票金(2889) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 威盛(2388)
精英(2331) 上銀(2049) 旺宏(2337) 同致(3552) 大聯大(3702)
台塑(1301) 台苯(1310) 華夏(1305) 集盛(1455) 宏益(1452)
中石化(1314) 台聚(1304) 亞聚(1308) 遠東新(1402) 新纖(1409)
南紡(1440) 新興(2605) 萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618)
榮運(2607) 華榮(1608) 嘉里大榮(2608) 益航(2601) 四維航(5608)
東森(2614) 東和鋼鐵(2006) 允強(2034) 中鴻(2014) 聚亨(2022)
官田鋼(2017) 世紀鋼(9958) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 景碩(3189)
友訊(2332) 農林(2913) 中美晶(5483) 合晶(6182) 嘉晶(3016)
太極(4934) 原相(3227) 揚智(3041) 智原(3035) 偉詮電(2436)
創意(3443) 南茂(8150) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 伍豐(8076)
穩懋(3105) 喬山(1736) 菱生(2369) 台玻(1802) 華紙(1905)
永豐餘(1907) 正隆(1904) 東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363)
群光(2385) 啟碁(6285) 盛群(6202) 定穎(6251) 合勤控(3704)
立凱-KY(5227) 臻鼎-KY(4958) 南帝(2108) 敦泰(3545) 文曄(3036)
華泰(2329) 國統(8936) 光罩(2338) 華東(8110) 泰博(4736)
光環(3234) 擎亞(8096) 金像電(2368) 宇環(3276) 富喬(1815)
德宏(5475) 霖宏(5464) 台燿(6274) 精星(8183) 台表科(6278)
律勝(3354) 南電(8046) 中探針(6217) 宣德(5457) 萬泰科(6190)
台達電(2308) 臺龍(6246) 康舒(6282) 僑威(3078) 均豪(5443)
凌巨(8105) TPK-KY(3673) 光磊(2340) 華興(6164) 光鼎(6226)
旺矽(6223) 全新(2455) 久元(6261) 廣明(6188) 亞光(3019)
先進光(3362) 華晶科(3059) 國巨(2327) 奇力新(2456) 華新科(2492)
華容(5328) 九豪(6127) 信昌電(6173) 雷科(6207) 蜜望實(8043)
兆赫(2485) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 元山(6275) 力致(3483)
晶技(3042) 台嘉碩(3221) 安碁(6174) 加高(8182) 朋程(8255)
健和興(3003) 晶焱(6411) 冠軍(1806) 遠雄港(5607) 家登(3680)
長興(1717) 富旺(6219) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 春源(2010)
天鈺(4961) 富采(3714) 威健(3033) 中釉(1809) 運錩(2069)
燁興(2007) 聚和(6509) 宅配通(2642) 中鋼構(2013)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 新光金(2888) 台新金(2887) 玉山金(2884) 兆豐金(2886)
臺企銀(2834)
電子股：
鴻海(2317) 緯創(3231) 華邦電(2344) 漢磊(3707) 彩晶(6116)
宏碁(2353)
傳產股：
陽明(2609) 長榮(2603) 台玻(1802) 台聚(1304) 萬海(2615)
南亞(1303) 中石化(1314) 東森(2614)
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(時報資訊)
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