【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211007)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
聯電(2303) 晟德(4123) 宏達電(2498) 京元電子(2449) 茂迪(6244)
世界(5347) 台光電(2383) 環球晶(6488) 至上(8112) 光寶科(2301)
2.連續賣超四日的股票：
潤泰全(2915) 振曜(6143) 中纖(1718) 頎邦(6147) 中光電(5371)
3.連續賣超三日的股票：
國泰金(2882) 東元(1504) 南亞科(2408) 譜瑞-KY(4966) 信音(6126)
鉅祥(2476)
4.連續賣超二日的股票：
中鋼(2002) 友達(2409) 群創(3481) 技嘉(2376) 中菲行(5609)
大成鋼(2027) 群聯(8299) 新唐(4919) 榮成(1909) 台橡(2103)
欣銓(3264) 欣興(3037) 廣運(6125) 元太(8069) 立敦(6175)
強茂(2481) 昇銳(3128) 合一(4743) 長科*(6548) 志信(2611)
5.轉買為賣的股票：
上緯投控(3708) 宜鼎(5289) 大同(2371) 永光(1711) 台驊投控(2636)
國產(2504) 中裕(4147) 正崴(2392) 光洋科(1785) 國碩(2406)
系統電(5309) 大田(8924)
6.賣超前20名：
金融股：
國泰金(2882)
電子股：
友達(2409) 群創(3481) 世界(5347) 光洋科(1785) 南亞科(2408)
欣興(3037) 映泰(2399) 國碩(2406) 日月光投控(3711) 宏達電(2498)
京元電子(2449) 新唐(4919)
傳產股：
中鋼(2002) 大同(2371) 永光(1711) 中華化(1727) 台橡(2103)
裕隆(2201) 台驊投控(2636)
(時報資訊)
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