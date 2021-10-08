【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211007)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

聯電(2303) 晟德(4123) 宏達電(2498) 京元電子(2449) 茂迪(6244)

世界(5347) 台光電(2383) 環球晶(6488) 至上(8112) 光寶科(2301)

2.連續賣超四日的股票：

潤泰全(2915) 振曜(6143) 中纖(1718) 頎邦(6147) 中光電(5371)

3.連續賣超三日的股票：

國泰金(2882) 東元(1504) 南亞科(2408) 譜瑞-KY(4966) 信音(6126)

鉅祥(2476)

4.連續賣超二日的股票：

中鋼(2002) 友達(2409) 群創(3481) 技嘉(2376) 中菲行(5609)

大成鋼(2027) 群聯(8299) 新唐(4919) 榮成(1909) 台橡(2103)

欣銓(3264) 欣興(3037) 廣運(6125) 元太(8069) 立敦(6175)

強茂(2481) 昇銳(3128) 合一(4743) 長科*(6548) 志信(2611)

5.轉買為賣的股票：

上緯投控(3708) 宜鼎(5289) 大同(2371) 永光(1711) 台驊投控(2636)

國產(2504) 中裕(4147) 正崴(2392) 光洋科(1785) 國碩(2406)

系統電(5309) 大田(8924)

6.賣超前20名：

金融股：

國泰金(2882)

電子股：

友達(2409) 群創(3481) 世界(5347) 光洋科(1785) 南亞科(2408)

欣興(3037) 映泰(2399) 國碩(2406) 日月光投控(3711) 宏達電(2498)

京元電子(2449) 新唐(4919)

傳產股：

中鋼(2002) 大同(2371) 永光(1711) 中華化(1727) 台橡(2103)

裕隆(2201) 台驊投控(2636)

(時報資訊)

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優良
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