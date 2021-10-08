【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211007)
1.外資連續買超五日以上的股票：
味全(1201) 橘子(6180)
2.連續買超四日的股票：
中信金(2891) 統一超(2912) 南亞(1303) 上詮(3363) 永捷(4714)
大國鋼(8415) 富強鑫(6603) 彩晶(6116) 遠傳(4904) 英業達(2356)
長榮(2603) 陽明(2609) 台肥(1722) 晶豪科(3006) 榮剛(5009)
威剛(3260) 華通(2313) 海韻電(6203) 飛宏(2457) 台半(5425)
達爾膚(6523) 禾瑞亞(3556) 海光(2038)
3.連續買超三日的股票：
永豐金(2890) 康和證(6016) 愛之味(1217) 國喬(1312) 昇達科(3491)
松瑞藥(4167) 和鑫(3049) 立碁(8111) 聯陽(3014) 宏大(8932)
(2-1)
(時報資訊)
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