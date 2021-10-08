【時報記者莊丙農台北報導】華宏(8240)9月合併營收9.61億元，月增2.5％，年減6.77％；累計前3季營收為81.9億元，年增8.29％。華宏9月光學材料銷售項目朝附加價值高的方向分配並穩定成長，其中以印刷式擴散膜、量子點薄膜、貼合膜營收表現佳。塗佈部門電子標籤與平板製程用複合膜營收維持平穩，未來將隨客戶訂單成長對營收多有挹注。

機能材料部分，熱固性無鹵耐燃DAP材料，應用於5G行動手機與基地台網路濾波元件，營收將會隨客戶需求增加而提升。隨著全球車市買氣回溫，BMC成型品從車燈延伸至副反射鏡與線性馬達微型模組，銷售成績亦漸入佳境。

散熱材料目前已經取得多家NB品牌廠認可及採用，配合電子材料市場需求穩定成長。此外除原先運用於NB散熱片外，目前也開發可彎折手機使用的人工石墨，與5G產品高導熱係數需求的厚石墨。

由於大陸限電影響，華宏子公司蘇州工業園區長宏光電配合當地政府限電政策暫時停工至9月30日，停工期間以現有庫存因應及協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求。

(時報資訊)

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