【時報-台北電】避險需求降，拖累周四紐約期金收低；因美國最

新初請失業補助金人數下降，帶動公債殖利率上升，削弱黃金避險

需求，拖累期金價格收低，但因市場仍等待非農就業數據而限制跌

幅，而鈀金反彈逾4%。(編輯整理：王馨慧)

時報- 10/07NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/07 10/06 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1759.20 1761.80 -2.60

12月白銀(美元/盎司) 22.66 22.53 +0.13

1月白金(美元/盎司) 985.30 977.20 +8.10

12月鈀金(美元/盎司) 1955.00 1867.80 +87.20

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/08）
芝加哥近月黃豆
1247.25 +5.25
芝加哥近月玉米
534 +1.75
紐約近月RBOB汽油
2.3344 +0.02
紐約近月棉花
111.61 -1.49
倫敦三個月期鎳
18264.00 +192.00
倫敦近月布蘭特
81.95 +0.87
日本近月RSS3橡膠
197.00 -0.10
紐約近月輕質原油
78.30 +0.87
BDI綜合指數
5650 +3.00
紐約近月天然氣
5.677 +0.00
紐約近月黃金
1759.2 -2.60
倫敦三個月期銅
9280.00 +234.50

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