小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。受惠巴西鐵礦石出口量提升、動力煤需求熱絡，BCI指數6日漲幅更高達8.36％，睽違近13年後，再突破萬點關卡、攻上10475點。散裝航運坐擁塞港、缺煤、穀物運送旺季報到「三大利多」，年底前均可樂觀看待；貨櫃三雄則因籌碼紊亂，建議投資人逢高酌量減碼。

【1】BCI突破萬點 11檔航運股 小船拉大船

塞港、缺煤、穀物運送旺季「三大利多」發酵！海岬型船舶指數（BCI）6日飆漲8.36％，突破「萬點大關」，帶動散裝航運台航、裕民、中航亮燈漲停，四維航、正德、新興也漲逾7％；散裝輪漲勢強過貨櫃三雄，11檔航運股「小船拉大船」大展反彈。

【2】三多抗三空 台股望萬七

美股反彈、八大公股行庫及投信強勁護盤利多，晶圓代工、IC設計、ABF載板、散裝航運四大族群展開報復性反彈，台股7日價量齊揚，上漲320點，重回16700點及5日線。台股分析師認為，三利多抗衡三利空，台股往17000點反彈。

【3】13檔營收雙增 外資回頭買

外資7日回頭買超236億元，為近一個月來單日最大買超，經篩選上市公司第三季營收季增一成以上，且9月單月營收月增也達一成以上，顯示公司營收動能成長強勁，再配合外資7日單買超逾300張，計有13檔上市股。

【4】基本工資漲多少？勞動部：調幅3％起跳

勞動部8日將舉行基本工資審議委員會，討論明年的基本工資。勞動部長許銘春7日在立法院接受立委質詢時，首度對基本工資的調漲幅度表態，認為「調漲3％應該是有的」，無異正式宣告明年基本工資確定調漲。

【5】中美領袖 年底線上峰會

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），6日在瑞士蘇黎世進行長達6小時的閉門會談，雙方在會中達成共識，將在年底前舉行「習拜線上峰會」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意