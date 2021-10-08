【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)10/07收234.34，上漲2.11。 (商品行情網)

(時報資訊)

#CRB #TRJ #商品指數 #商品行情

重要商品行情

（更新：2021/10/08）
芝加哥近月黃豆
1247.25 +5.25
芝加哥近月玉米
534 +1.75
紐約近月RBOB汽油
2.3344 +0.02
紐約近月棉花
111.61 -1.49
倫敦三個月期鎳
18264.00 +192.00
倫敦近月布蘭特
81.95 +0.87
日本近月RSS3橡膠
197.00 -0.10
紐約近月輕質原油
78.30 +0.87
BDI綜合指數
5650 +3.00
紐約近月天然氣
5.677 +0.00
紐約近月黃金
1759.2 -2.60
倫敦三個月期銅
9280.00 +234.50

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