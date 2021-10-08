【時報記者王逸芯台北報導】神盾(6462)董事會通過投資安國國際科技(8054)、SCT Holdings與NetLink等三案，為產品開發優先布局，加速進入新應用與新市場。

神盾因今年處分敦泰(3545)入帳，手中銀彈豐沛，持續尋覓有利於營運的合作夥伴，有鑑於智慧型手機市場競爭加劇，神盾積極尋求更多面向產品，今明兩年將營運目標鎖定在轉型，期望除智慧型手機辨識外，可以發展出更多元的產品面向，以利於長線營運再添利基，先前神盾就已在車用市成功和韓國汽車大廠合作。

神盾表示，看好高速串列傳輸介面(如USB4.0)及影像處理的市場爆發性，董事會通過投資安國科技，以強化神盾的多元布局。本案擬參與認購安國之現金增資私募普通股2000萬股，交易總金額約7.9億餘元。此外，針對以Mini/Micro LED Display IC及模組設計為主的SCT Holdings，以及以高性能、低成本、低功耗Wi-Fi 6/BLE5.2 SOC晶片見長的解決方案供應商NetLink，將分別投資美金1000萬元及美金500萬元可轉換公司債。

神盾表示，以上投資案主為拓展多元客戶網絡與市場布局，除結合公司既有的人工智慧(AI)優異的演算能力與指紋辨識技術，具技術互補之效益外，更助益公司進入新應用與新市場，如智慧家庭、智慧車用，以及智慧物聯網等領域，以提升營運與獲利能力、優化產品結構組合，提升競爭優勢。

(時報資訊)

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