【時報-倫敦07日電】10/07倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/07 10/06 漲跌

錫 35285.00 35165.00 +120.00

鎳 18264.00 18072.00 +192.00

鋅 3049.50 3014.50 +35.00

鋁 2946.00 2897.00 +49.00

銅 9280.00 9045.50 +234.50

鉛 2173.50 2151.00 +22.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/08）
芝加哥近月黃豆
1247.25 +5.25
芝加哥近月玉米
534 +1.75
紐約近月RBOB汽油
2.3344 +0.02
紐約近月棉花
111.61 -1.49
倫敦三個月期鎳
18264.00 +192.00
倫敦近月布蘭特
81.95 +0.87
日本近月RSS3橡膠
197.00 -0.10
紐約近月輕質原油
78.30 +0.87
BDI綜合指數
5650 +3.00
紐約近月天然氣
5.677 +0.00
紐約近月黃金
1759.2 -2.60
倫敦三個月期銅
9280.00 +234.50

延伸閱讀