時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.大立光Q3毛利率，跌破六成。(工商時報)

2.BCI突破萬點，小船拉大船。(工商時報)

3.五倍券上路，報復性消費上膛。(工商時報)

4.秋老虎發威，供電亮橘燈警戒。(工商時報)

5.基本工資漲多少？勞動部：調幅3％起跳。(工商時報)

6.中美高層三度會談，敲定拜習視訊峰會。(中國時報)

7.台股彈跳，內外資點火。(經濟日報)

8.金控前三季獲利大躍進。(經濟日報)

9.NB ODM十一真放長假，下半年旺季現陰霾。(電子時報)

10.富采李秉傑：2022年Mini LED產能倍增，仍有不足問題。(電子時報)

大陸頭條：

1.國慶假期旅遊收入達3890.61億元人民幣。(新浪財經網)

2.多地打出組合拳，電力供應形勢好轉。(新浪財經網)

3.國慶7日國內旅遊出遊逾5億人次。(香港信報)

4.9月底全國外匯儲備規模達3兆2006億美元。(經濟參考報)

5.商務部：前8月我國服務進出口32716億元人民幣。(經濟參考報)

　國際頭條：

　1.美國白宮要求提供資訊，台積電：不會洩露客戶敏感訊息。﹙路透社﹚

　2.歐盟將在下周敲定北愛爾蘭方案，盼年底解決貿易問題。﹙路透社﹚

　3.美國舉債上限僵局暫解，美股大漲。﹙路透社﹚

4.美軍已在台灣部署至少一年，幫助訓練當地部隊。(華爾街日報)

　5.美國參議院達成協議，延長債務上限到12月初。(華爾街日報)

　6.供應短缺推動煤價飆升，凸顯全球「脫煤」之難。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#焦點新聞 #台股 #大立光 #基本工資

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