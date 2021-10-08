【時報-台北電】美國會達成提高債務上限的協議，加上經濟數據表現佳，進一步提振市場情緒，美股四大指數齊紅，收盤漲幅介於+0.83%~+1.10%。指標科技股普遍上揚，台積電ADR上漲1.36%、聯電ADR上漲4.08%，表現亮眼。

　因美股收高激勵，周四台股早盤開高後，更在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等重量級電子股的推升下，指數一路向上攀高，收復5日線，終場收在16713.86點，上漲320.70點，漲幅1.96%。

　櫃買指數開高走高，漲幅2.84%，收在202.58點，短線上方壓力為204點，支撐192點。三大法人合計買超276.11億元：外資買超236.32億元、投信買超9.02億元、自營商買超30.77億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

　（1）、量能：價漲量微增，國慶節前交易仍清淡。

　（2）、均線：指數開高走高收長紅K棒，站回5日線之上。

　（3）、技術指標：KD底部黃金交叉，MACD柱狀圖零軸之下走揚。

　近期國際股市隨著美國債務、中國恆大集團危機及能耗雙控實施等消息面訊息大幅波動，但短線上台股跌幅已深，不殺低與以少量操作為宜。中、長期操作則建議可等國慶節後，靜待指數回穩可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意晶圓代工、矽智財、觀光、風電、金融等族群。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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