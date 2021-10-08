【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年8月底，國銀對中小企業放款餘額達8.39兆元、月增達1045.37億元，創今年次高、同期新高記錄。累計前8月對中小企業新增放款達5807.48億元，已較全年新增3000億元目標超標達93.58％。
金管會統計，截至8月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.2％、月減0.16個百分點，占民營企業放款餘額69.18％、月減0.19個百分點，中小企業平均逾放比0.29％、月減0.02個百分點。
銀行局副局長林志吉表示，去年4月以來因應疫情衝擊，央行及各部會推出紓困貸款方案，使金融業增加對企業及個人貸款。國銀8月對中小企業新增放款達1045.37億元，僅略低於5月的新增1138.44億元、為今年來次高，亦創下同期新高。
前8月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為華銀501億元、合庫483億元、一銀480億元、臺企銀414億元、彰銀373億元。以增加比率而言，前五大國銀依序為華泰銀37.2％、花旗26.7％、遠銀19.9％、中信銀15.3％、北富銀14.9％。
(時報資訊)
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