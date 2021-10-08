【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)旗下鴻華先進宣布，以鴻華自駕開放平台為基礎、搭載工研院資通所自駕感知系統軟體的研發成果，在經濟部技術處科專計畫的支持下，將自今（8）日起至11日於基隆海科館潮境公園首度對外應用展示，並於每日上午提供民眾實車體驗。

鴻海針對布局電動車領域，採取打造開放的電動車軟體及硬體平台策略，以加快電動車開發速度。透過鴻華先進自主研發的自駕開放平台，可解決長久以來傳統車輛平台載具取得不易、且成本過高的問題。

鴻華先進指出，以往只有規模較大的新創公司，才有資源嘗試將自駕系統整合平台載具，規模小的新創業者僅能以改裝車輛方式因應，使車輛整合度及可靠度均不足。若依傳統車輛平台開發，從設計到商品化平均需要2～3年的時間，需耗費較大的資源以及時間。

鴻華先進表示，開放平台將有助於降低車型開發期，自駕車相關供應鏈只要專注於感知、運算、傳輸等技術研發，對接開放平台介面，即可上路展開系統開發及應用，包括開發測試過程中對自駕系統局部或全面的擴充、替換。

鴻華先進指出，透過自主研發的自駕開放平台打造的自駕車，即使在路寬較窄的道路、甚至遊客人群壅擠環境下，也能展現具備固定路線繞行、自動煞車、停止起步、路邊停車障礙物繞行及動態行人繞越閃避等自駕功能。

鴻華先進表示，此次透過開放平台首度與第三方合作，僅短短1年便展現成效，將作為下世代平台優化動能。配合鴻海集團全力發展電動車，此次自主研發的自駕開放平台，亦將在18日舉行的「鴻海科技日」中揭露更多細節。

(時報資訊)

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