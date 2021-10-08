【時報-盤前掃瞄】技術面：
1.台股前一交易日收漲320.7點，為16713.86點。
2.台股前一交易日成交金額量增為2942.33億元，5日均量為3130.4億元，10日均量為3011.45億元。
3.5日均線16509.4點，10日均線16809.26點，20日均線17046.84點。
4.5日RSI為49.7，10日RSI為43.08。
5.9日K值為28.95，9日D值為25.67。
6.20日乖離率為-1.95。
7.日盛投顧：台股周四指數開高走高收長紅K棒，站回5日線之上，惟價漲量微增，國慶節前交易仍清淡，而目前KD底部黃金交叉，MACD柱狀圖零軸之下走揚。短線上跌幅已深，不殺低與以少量操作為宜。
(時報資訊)
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