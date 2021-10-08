【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊工業指數漲337.95點或0.98%，為34,754.94點。標普500指數漲0.83%，為4,399.76點。那斯達克指數漲1.05%，為14,654.02點。

2.美債限解危，全球股漲。美國國會舉債僵局有解，參議院民主黨議員傳接受共和黨的暫時提高債務上限提案，避免10月18日後聯邦政府資金用罄，美國墜入主權違約深淵。受美國倒債危機暫解激勵，美股及歐亞股市漲聲一片，港股與台股分別強彈3.1％與2％，美元因避險情緒消退而回軟。

3.中美領袖，年底線上峰會。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），6日在瑞士蘇黎世進行長達6小時的閉門會談，雙方在會中達成共識，將在年底前舉行「習拜線上峰會」。

4.煤炭短缺惡化，全球經濟打顫。全球煤炭供不應求問題惡化，衝擊全球經濟成長，大陸陷入限電危機，歐洲工廠生產受限，家庭電費飆高，日韓等亞洲國家則努力鞏固庫存。

5.用煤告急，印度未來半年，籠罩缺電陰影。印度能源需求持續攀升和供應緊張，國內大部份燃煤發電廠的煤炭庫存量已下滑至嚴重低水位，近半發電廠的煤存量甚至只能滿足約兩天發電需求。若情況持續下去，未來幾個月內印度就可能面臨大停電威脅。

6.全球糧價年漲3成，攀10年新高。聯合國糧農組織（FAO）7日公布，9月全球糧價指數升抵130點，此為連續第二個月上揚並攀抵10年新高，主因在於糧食供應吃緊但需求維持強勁所致，而這也加劇市場對於通膨升溫的擔憂。

7.莫德納赴非洲建廠。美國生技大廠莫德納（Moderna）7日宣布，該公司計畫斥資5億美元在非洲興建一座mRNA先進技術的新工廠，目標是每年生產5億劑疫苗。

8.需求減，銀價四個月暴跌2成。最近銀價以近年來最快速度下跌，歸因於市場預料聯準會（Fed）即將寬鬆退場，以及製造業活動趨緩，使白銀投資與工業需求皆縮減，此貴金屬6到9月的即月期價總計重挫逾21％，目前僅達每盎司22美元左右，寫下2014年11月以來最糟的四個月表現。

9.谷歌推新功能，對抗氣候變遷。谷歌為了落實永續發展的企業宗旨，近日推出一系列新功能對抗氣候變遷，從搜尋引擎、地圖、線上購物等網路服務到Nest智慧居家裝置，都能協助用戶實行減碳生活。

10.通用電動車拚超越特斯拉。通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）6日（周三）向投資人表示，公司2030年的營收將以翻一倍為目標，除鞏固傳統汽車領域之外，將積極推出多款電動車和最新數位服務，擴展獲利來源，矢志超越特斯拉，成美國電動車龍頭。

11.NFT交易量，上季衝上107億美元。隨著加密貨幣行情看漲及區塊鏈技術演進，非同質化代幣（NFT）投資需求激增，光是今年第三季交易量就高達107億美元，較前一季暴增七倍以上，原因除了投資人看好區塊鏈應用市場之外，NFT也逐漸成為虛擬世界的社會地位象徵。

(時報資訊)