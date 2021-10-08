【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以27.952元兌一美元收市，升值1.8分，成交值為9.26億美元。
2.集中市場7日融資減為2510.41億元，融券增為572435張。
3.集中市場7日自營商買超30.78億元，投信買超10.00億元，外資買超238.03億元。
4.板卡廠技嘉今年以來受惠主板、顯卡及網通伺服器等三大核心業務同步增溫，進入下半年產業旺季後，樂估10、11月都將延續營運高檔走勢，力拚全年度營收衝上1,200億元目標達陣。
5.被動元件大廠國巨7日公告9月營收，無懼於大陸限電政策，9月營收小增0.1％，寫下36個月新高紀錄，累計第三季營收創下單季次高紀錄，達293.86億元，以今年前三季營收進度來看，營收拉高加上匯損疑慮減輕，法人預期，國巨前三季獲利三個股本在望。
6.快閃記憶體大廠旺宏公告9月合併營收達56.79億元，帶動第三季合併營收季成長31.1％至149.74億元，使單月及單季合併營收同創歷史新高表現。
7.優群公布九月營收，受惠手機產業的旺季到來，微型沖壓件出貨進入高峰，加上其他產品出貨同步受惠旺季效應升溫，優群九月營收創下單月新高。
8.臻鼎-KY公布9月營收154.51億元、年增33.5％，受惠於傳統電子旺季、客戶推出新品，臻鼎9月營收創歷年同期新高。
9.越南疫情干擾大，成衣大廠儒鴻9月合併營收20.49億元，年減21.1％，較8月下滑19.5％，創13個月以來新低，累計前三季營收260.65億元，年成長率仍達38.28％。儒鴻表示，在越南當地政府下達解封政策後，公司越南廠10月起已經逐漸復工，旺季將遞延到第四季，甚至明年第一季，第四季會是今年營收獲利的高峰。
10.豐興自結9月合併稅前盈餘4.76億元、月增8.42％、年增60.8％，累計前三季合併稅前盈餘達35.15億元、年增48.24％，累計每股稅前盈餘約6.04元，創近九年來同期新高。
11.工業電腦廠龍頭研華公布9月營收54.9億元，較去年同期成長26.21％，月增6.58％，連兩月登上歷史高峰。累計第三季營收155.06億元，前九月營收428.78億元，同步刷新往年同期新高紀錄。
(時報資訊)
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