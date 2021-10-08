【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.勞動部8日將舉行基本工資審議委員會，討論明年的基本工資。勞動部長許銘春7日在立法院接受立委質詢時，首度對基本工資的調漲幅度表態，認為「調漲3％應該是有的」，無異正式宣告明年基本工資確定調漲。

2.五倍券8日發放，包括新光三越、統一夢時代與統一時代百貨、冠德環球購物中心等，均選在7日開打周年慶，搶食五倍券商機企圖明顯。

3.美股反彈、八大公股行庫及投信強勁護盤利多，晶圓代工、IC設計、ABF載板、散裝航運四大族群展開報復性反彈，台股7日價量齊揚，上漲320點，重回16,700點及5日線。台股分析師認為，三利多抗衡三利空，台股往17,000點反彈。

4.大立光7日召開法說會，因供應鏈長短料問題，部分高階鏡頭專案遞延到明年，第三季毛利率慘跌破六成，展望未來也缺亮點，大立光執行長林恩平直言，「9、10、11月的需求都差不多」。

5.在廠房和大樓等工程需求暢旺下，中鋼第四季鋼板產線滿載，且單季接單量達到滿檔，甚至供不應求的情況，估計單季鋼板接單量達到24～25萬公噸左右，中鋼表示，將盡力滿足下游客戶的需求。

6.新冠肺炎疫情近兩年衝擊全球，然而，國泰投信卻逆勢突圍，資產衝破新台幣9千億元，對於這樣好成績，國泰投信總經理張雍川透露，主要有兩大因素，其一是「客戶信賴、有多元產品線」，其二則是「創新能力讓客戶對產品認同」。

7.全球煤炭供不應求問題惡化，衝擊全球經濟成長，大陸陷入限電危機，歐洲工廠生產受限，家庭電費飆高，日韓等亞洲國家則努力鞏固庫存。

8.金管會銀行局副局長林志吉7日公布，今年前八月國人簽帳金額上衝2兆225.6億元，相較去年同期的1兆9,794.8億元，年增率達2.41％；8月單月簽帳金額2,512億元，雖較7月減少842億元，也是今年單月第四高，消費力未因疫情而減少。

9.聯強公布9月營收366億元，創近三年來單月新高，相較去年同期成長13％，第三季合併營收突破千億元大關，達1,018億元，年增14％。累計前三季營收2,851億元，創同期新高，年增22％。

10.秋老虎發威，7日全台炎熱，讓用電量再度攀高，甚至創下10月歷史新高。台電7日指出，由於天氣炎熱，尖峰負載達到3,770.2萬瓩，比起去年10月用電尖峰高出430萬瓩，幾乎等於多了8部台中電廠機組的發電量，也讓供電陷入橘燈，亮出供電警戒，而這也是繼517全台大停電以來，首顆橘燈。

(時報資訊)