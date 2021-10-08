【時報-台北電】台指期週四上漲337點至16699點。價差方面，台指期逆價差擴至-14.86點，電子期逆價差擴至-2.52點，金融期正價差縮至2.21點。現貨部分，三大法人買超276.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5237口至-9360口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4538口至-18280口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3187口至-6503口。

週三美國公布9月ADP就業數據增加56.8萬人，遠優於預期的43萬人，加上美國政府關門壓力有望舒緩，美股逆轉下跌頹勢全面收漲，道瓊上漲0.3%，標普500上漲0.42%，那指上漲0.47%、費半上漲0.36%。受到美股激勵，週四台股開高走高，電子、航運、傳產股一同領軍，大漲300逾點，終場收16713.86點，收復5日均線。電子權值股強勢反彈，台積電上漲1.5%，收580元，聯電公布第三季營收激勵股價，收62.5元，另外BCI指數衝破萬點大關，創2008年9月新高，散裝航運股裕民、中航直奔漲停。技術面來看，KD、RSI指標轉為黃金交叉，成交量放大至2936億元，短線反彈暫緩近日悲觀情緒，而本週企業將陸續公布9月營收，將牽動台股個股表現。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.98升至1.08。VIX指數下跌1.87至23.57。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)

(時報資訊)