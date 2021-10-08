愛爾蘭與愛沙尼亞政府今天同意簽署對跨國公司課徵15%的全球性最低企業稅，使匈牙利成為最後一個持續反對這項協議的國家。

法新社報導，這項改革旨在阻止跨國企業透過在低稅率國家註冊來避稅。

愛爾蘭財政部長杜諾荷（Paschal Donohoe）表示：「政府現已贊成我的建議，讓愛爾蘭加入這項國際共識。我絕對相信這項協議更符合我國利益。」

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則說，加入改革將確保「我們擁有最佳機會，以保證愛沙尼亞的經商環境與稅務政策繼續造福我們所有人的美好未來」。

七大工業國集團（G7）成員國的財政部長6月支持設定至少15%的全球性最低企業稅。這項稅率是在經濟合作暨發展組織（OECD）架構下達成。

20國集團（G20）接著於7月同意上述稅率。目前已有超過130個國家簽署同意，其中不包括匈牙利。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）本週稍早曾說，只要這項改革「不會損害匈牙利經濟或危及匈牙利的工作機會」，匈國有「機會」同意。（譯者：楊昭彥）1101008

(時報資訊)