美國奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）近期面臨財務危機，將近1.5億美元（折合台幣約41億）家產盡數敗光，宣告破產。《鏡報》報導，尼可拉斯凱吉在娛樂開銷上絲毫不手軟，除了城堡、私人小島以外，對許多稀奇古怪的奢華蒐藏更有著濃厚興趣，能為恐龍化石、頭骨豪擲千金，甚至連鬼屋、金字塔墓碑都不放過。
現年57歲的尼可拉斯凱吉在大螢幕上給人留下極其深刻的印象，其在過去一直是票房保證，從「驚天動地60秒」、「國家寶藏」等電影，積累身家達1.5億美元，片酬一度高達2千萬美元。
然，不善理財又揮霍無度的他，短短幾年就散盡所有家產，日前被拍到在拉斯維加斯的一間餐廳發酒瘋，與人發生口角，滿面鬍渣、光腳坐在沙發上，一度被服務生誤以為是流浪漢。
事實上，早於2009年就已積欠國稅局630萬美元，而這位曾是好萊塢片酬最高，且一度位列《富比士》收入最高演員之一的他，在享受上一點都不手軟，曾經購買2座巴哈馬的私人小島，15套住宅、2座歐洲城堡、50多輛珍稀汽車、30輛摩托車、4艘高昂的私人遊艇、甚至是私人噴射飛機。
不僅如此，尼可拉斯凱吉還喜歡在一些稀奇古怪的奢華蒐藏投入大筆開銷，曾為了購買6700萬年前的恐龍頭骨，支付30萬美元的資金，最終該頭骨為盜竊贓物，最終交給警察，歸還原主；不單是恐龍頭骨，尼可拉斯凱吉也曾買過史前熊的頭骨，但在打撞球時不慎打碎。
這還不是極限，尼可拉斯凱吉連鬼屋和金字塔墓碑都不放過，2006年時以345萬美元購買一座鬼屋，這座鬼屋在19世紀左右曾發生過慘案，名為Delphine LaLaurie的1名女性連環殺手，在1787年至1849年間，於該棟鬼屋折磨、殺害家中的奴隸；而他購買紐奧良金字塔墓碑時則表示，「他計畫去世後要埋葬於此」。不過可惜的是，隨著財務危機爆發，贖回權也於2009年被取消了。
(時報資訊)
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