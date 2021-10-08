美國國會舉債上限之爭休兵，舒緩政府本月可能債務違約的疑慮，華爾街股市今天在大型科技股領漲下普遍走揚，主要指數皆收高。

道瓊工業指數上漲337.95點或0.98%，以34754.94點作收。

標準普爾500指數上揚36.21點或0.83%，收4399.76點。

科技股那斯達克指數揚升152.11點或1.05%，收14654.02點。

費城半導體指數上漲35.69點或1.10%，收3274.48點。（譯者：楊昭彥）1101008

(時報資訊)

#舉債上限 #美股 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28238.93 +560.72(2.03%)
09:26
南韓KOSPI
2965.06 +5.60(0.19%)
09:26
香港恆生
24920.79 +219.06(0.89%)
09:31
上證指數
3599.76 +31.59(0.89%)
09:31
深圳成指
14393.63 +84.62(0.59%)
09:31
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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