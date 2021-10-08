受到極大關注的默克（默沙東）新冠口服藥Molnupiravir，最近攪亂了新冠疫情相關醫療產業的市況。在該藥申請緊急使用之際，各國政府已先展開搶貨大戰，使默克新冠口服藥價格持續飆漲，一個5天療程要價約台幣2萬元。其實早在默克新藥之前，已有一種新冠藥物治療法獲得世界衛生組織批准「有條件使用」，不過其售價更高，目前在美國每劑約1250美元（約台幣3.5萬元），可以說是富豪級或總統級的療法。

默克公佈新冠口服藥Molnupiravir已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），很有可能成為首款新冠口服藥。美國則已早在6月就與默克達成協議，以12億美元訂購170萬人份，5天10劑相當於要花費712美元(約合台幣2萬元)。雖然這樣的價錢在台灣仍有很多人負擔得起，但是美國FDA是否會通過緊急授權仍在未定之天，授權的程序或許曠日廢時，對一些已感染的高危險群可能緩不濟急。

再生元的Regen-COV去年11月就獲得美國FDA緊急授權使用，用於治療高風險感染者。今年9月24日WHO也有條件授權准予用於治療有重症或住院風險的一般患者。圖為美國再生元公司。(圖／路透)

因此在默克新藥未獲批准、或是批准了卻搶不到藥品前，台灣也應該考慮讓一些負擔得起的病患使用已獲世界衛生組織「有條件」批准的再生元 (Regeneron) 公司雞尾酒療法Regen-COV。雖然價格更貴，但是已獲美國FDA與世衛組織批准，只要使用條件符合，讓一些經濟條件較好的人拿來救命還是很值得的。

Regen-COV是再生元公司運用兩種單克隆抗體結合而成的雞尾酒療法，不久前才在《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)公開發表3期臨床試驗報告，探討這種單克隆抗體雞尾酒療法對新冠病毒感染者的住院率與死亡率的影響。

Regen-COV因為製程比疫苗麻煩得多，因此價格高了不少，目前在美國每劑高達1250美元，一個療程5天需要10劑。（圖／路透) 據再生元這項報告指出，該藥劑使用轉基因小白鼠和新冠康復者血清中篩選的2種抗體Casirivimab和 Imdevimab混合而成，以單次靜脈注射方式給藥。有人稱這種治療法為抗體聯用，也有人稱之為雞尾酒療法，台灣一般人可能比較熟悉後者名稱，但它不是用於治療愛滋病，而是混合用藥的過程有如調雞尾酒，因此俗稱雞尾酒療法。

在I期與II期臨床試驗中，Regen-COV降低了新冠肺炎患者的病毒載量和就診次數，III期臨床針對門診患者分組試驗，其中包括中高年紀與肥胖等高危險群，結果顯示不同劑量的藥物組與對照組住院與死亡率降低7成左右，藥物組病症緩解時間平均縮短4天，病毒載量下降時間增快，藥物組嚴重不良反應較安慰劑組更低。

由於藥物效用（降低7成住院死亡風險）與安全性都非常良好，去年11月再生元的Regen-COV就獲得美國FDA緊急授權使用，用於治療高風險感染者。在今年6月，又獲得低劑量療法的緊急使用授權，9月24日WHO也有條件授權准予用於治療有重症或住院風險的一般患者。

眾所周知，抗體藥物和疫苗的差別是它用於感染後的治療過程，疫苗則是用於預防。疫苗的效果與風險相對較低，使用方便，價格也更便宜，但是仍然有些人不能接種疫苗或是接種後出現突破感染，因此藥物仍有其必要。而其中抗體療法因為是直接注入抗體，療效也比較顯著。

Regen-COV因為製程比疫苗麻煩得多，因此價格高了不少。目前正在大量使用的疫苗中，牛津AZ疫苗售價僅略高於2美元，最高價的莫德納每劑約40美元，其實價格都不算貴。默克新藥目前一個5天療程約712美元，價格就高了許多，但Regen-COV每劑更高達1250美元，很多開發中國家的民眾根本負擔不起。不過，現在其產量已提高數倍，價格應該可以有所下降。

像Regen-COV這種價格，被稱為富豪級有一定的道理，至於被稱為總統級，是因為這款單克隆抗體雞尾酒療法在早期試驗過程中曾有總統級人物感染後使用過，他就是最忽視新冠疫情導致美國成為全球疫情最嚴重國家的唐納．川普。

(時報資訊)