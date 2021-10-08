國際商業機器公司 （IBM）今天表示，已要求所有美國員工在12月8日前完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，否則就得面臨無薪停職。
美國總統拜登（Joe Biden）上月下令聯邦政府所有員工與承包商接種疫苗，只給少數例外；100人以上民間企業也得要求員工施打疫苗或每週篩檢。
IBM是聯邦政府承包商，擁有數以萬計的美國員工。
IBM之前曾說，只會讓完整接種疫苗的美國員工返回辦公室。然而新政策適用於所有美國員工，即使是居家辦公的人也一樣。
不過，有些人能依醫療或宗教理由規定要求豁免。
隨著Delta變異株讓COVID-19確診病例再度增加，包括臉書（Facebook Inc）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft Corp）等大型科技公司也已要求員工施打疫苗。（譯者：楊昭彥）1101008
(時報資訊)
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