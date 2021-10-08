美國聯邦參議院今天朝讓財政部舉債權力增加4800億美元邁進一步，可望避免本月稍晚發生災難性的債務違約，但12月初兩黨又得再度對決。

路透社報導，民主黨籍的參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）擬於9日舉行一項重要程序表決，藉此掃除通過提高債務上限的障礙。假如全院100名參議員都同意加速程序，那項表決有可能會提前。

目前民主黨與共和黨各掌握一半參院席次。

如果法案通過第一道障礙─限制對此法案的辯論，參院接著就準備表決提高舉債上限，把目前的28.4兆美元調高到28.9兆美元。

但若有參議員堅持用完辯論時間，參院可能拖到10日或11日才會通過法案。但舒默抱持希望行動能加速。

他說：「我們已經達成延長聯邦債務上限到12月初的協議，我們希望快則今天就結束。」

若參院通過法案，民主黨人占多數的聯邦眾議院將接著表決，然後再送給總統拜登（Joe Biden）簽署。（譯者：楊昭彥）1101008

(時報資訊)