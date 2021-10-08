大陸限電，台灣10月電力也走鋼索。昨天受疫情趨緩、天氣炎熱影響，全台用電量創下史上10月最高，加上環保停機、太陽發電不給力等因素，電力備轉容量率僅剩下4％，稍有不慎就會限電。所幸水力發電、需量反應支援，並Call科技大廠啟用自發電設備，減少電網負擔，暫時度過危機。
昨天全台用電尖峰負載達到3770萬瓩，打破過去10月所有紀錄，較去年同月最高用電尖峰日還高出430萬瓩，相當8部中火機組容量，增加非常可觀。
台電指出，其中多出的300萬瓩來自於民生與商業用電增加，主要是天氣炎熱，疫情舒緩經濟復甦，民眾與店家冷氣與用電設備全開。另100多萬瓩來自工業用戶，則成長了5％至6％。
雪上加霜的是，台中電廠與興達電廠配合空汙季環保停機，前者停了3部機、後者停2部機，合計少掉5部機組。太陽光電下午發電量不足300萬瓩，供電能力比平日遜色。導致備轉容量率降到4.32％，供電亮起警戒橘燈。
還好最近水情佳，台電緊急啟動水力發電，全力挹注超過150萬瓩，抽蓄機組也調度發電，同時擴大需量反應，增加對廠商買電數量，暫時度過危機。
今天周五，台電電力備轉率預測有6％，為供電吃緊黃燈。但受相關因素影響，恐怕仍是在5％上下遊走，因此除水力發電、需量反應持續加強外，必要時會請半導體科技廠多開自用發電設備，靠民間幫忙，減少台電供電量。
(時報資訊)
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