五倍券今起上路，外界憂心將推升物價進一步走揚，昨在立院經委會，立委羅明才詢問主計長朱澤民知不知到現在蚵仔麵線多少錢？朱澤民答「大概20塊左右！」，令現場一陣譁然，紛紛痛批「吃米不知道米價」、「不食人間煙火，哪知民間疾苦」、「現在一碗蚵仔麵線起碼都35元、50元以上」。央大台經中心執行長吳大任則預期，這波物價上揚恐怕從今年第3季延燒到明年。
對蚵仔麵線爭議，國民黨北市議員王鴻薇臉書發文指出，朱澤民2018年被立委問到「 滷肉飯漲多少？」回答「我不吃滷肉飯」；2019年又被問「水餃漲多少？」朱澤民回應「行政院餐廳沒有漲」。大家都感到物價上漲，唯有主計長遺世而獨立，真是舉世滔滔的幸福之官。
李貴敏說，朱澤民主計長這麼大的官，民進黨政府的大掌櫃，不知道市面物價，完全與人民脫節。朱澤民不食人間煙火，還「鐵齒」預估10月消費者物價指數就會降下來，全年不會破2％。李貴敏表示，20元的蚵仔麵線，應該是30年前的事了。原來蘇內閣高官還活在30年前，太不可思議了。
9月CPI年2.63％創逾8年半新高，朱澤民昨日到立法院業務報告時，許多立委包含吳秉叡、曾銘宗、賴士葆等都關心，今年CPI成長率是否會突破2％，甚至造成輸入型通膨。羅明才表示，有些店家可能趁著五倍券發放之際，偷偷調整售價5元、10元，民生物價就上漲了。朱澤民回應，店家若因此調整價格，尊重市場機制。
朱澤民分析，9月CPI年增幅度較高，是因為去年同期年增率是負的，基期較低。加上國際原油上漲，確實讓物價多少受到影響，但是否造成輸入性的物價上漲，要密切注意。
朱澤民指出，上一次預估今年全年的CPI成長率是1.74％，下一次公布預估時可能會比1.74％高一些，但不會突破2％。
(時報資訊)
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