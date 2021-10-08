普華國際不動產公司受客戶委託辦理基隆港灣區知名地標商城「皇冠大樓」公開標售，地標建築皇冠大樓位於基隆市中正區信一路，於民國90年完工，地上層33層、地下7層，為複合式商業大樓；此標售案預計於10月22日開標。
此「皇冠大樓」商城近年知名進駐品牌，包含：麥當勞、王品集團、日商快速時尚品牌UNIQLO服飾、萊茵商旅及SHOW TIMES秀泰影城等，提供一站式完整消費者娛樂體驗，加上鄰近廟口夜市及基隆港東岸碼頭，具商業及觀光效益，長久以來為基隆地區、周邊新北市區域居民及觀光旅客的休閒娛樂首選。
普華國際不動產總經理田揚名表示，早年皇冠大樓為區域內唯一的大型商場地標，近年隨著東岸商場E-SQUARE的進駐，加上政府積極推動基隆港招商及都市再生計畫等，為港灣區挹注新的生命力；在基隆市政府、企業等都積極參與基隆地區發展，城市整體求新求變，未來發展潛力可期。
此次標售建物包含基隆市唯一首輪電影院、商場、餐廳及商旅等樓層，依用途屬性採多案分標方式出售，投資人可依投資需求分案投標，此公開標售案資訊可參考網址（https://www.pwc.tw/real-estate），洽詢電話：0921-923-304。
(時報資訊)
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