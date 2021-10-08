繼南港展覽館2館後，中興電工（1513）10月5日宣布「iCharging」電動車充電服務台北小巨蛋站正式啟用。中興電工旗下庫網金融科技董事長江馥年表示，每個月完成3至4站速度，預計今年年底全台完成10站充電站，並計畫以環島方式3年內衝全台200站目標。

中興電工指出，酷網iParking42萬個會員能透過APP取得iCharging充電服務，實現一站式「停車即充電」新體驗。迄今逾九成會員高度使用信用卡優惠折抵停車費，導入iCharging讓電動車充電情境融入行程，不須額外負擔停車費。

中興電工旗下嘟嘟房於2014年啟動iParking智慧停車服務，提供智慧停車多元營運服務，讓民眾享有優質停車體驗。iCharging充電服務據點選擇市中心熱點停車場，提供會員在市區停車就能快速充電。

江馥年表示，中興電工上半年取得高工局於高速公路湖口南北、清水與東山四個服務區充電站，預計今年底上線。為提供會員便捷服務，iCharging每月建置3至4站直流充電樁站，建置費用達150萬以上，可服務CCS1與CCS2規格。

目前台灣電動車市場以CCS2規格為主流市場，導致CCS2車輛充電服務缺口持續擴大，且因CCS2是目前全球通用規格，多家車廠目前計畫引進該充電規格車款，iCharging計畫每年以高功率CCS2充電樁布建20座服務據點，滿足車主充電服務需求。

為歡慶台北小巨蛋快充站啟用，自即日起至10月20日止，使用iParking啟動iCharging快充服務可享免費，該公司攜手數家大型停車業者進行策略聯盟，共同打造台灣EV-Friendly環境。

(時報資訊)

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