美國聯準會偏鴿，投信法人表示，有利風險情緒好轉，帶動資金持續流向新興債等信用債市追逐收益，由於商品市場處於多頭循環週期，新興債市布局建議可聚焦原物料利多題材，同步掌握資金行情及基本面優勢。

復華南非幣長期收益基金經理人吳宜潔表示，IMF於最新經濟展望報告中預估新興市場2021年經濟增速至6.3％，其中巴西、南非等原物料出口國經濟增速上修幅度較大，預期貨幣政策持續寬鬆、市場資金充沛、商品供給不足，加上美國總統拜登計畫推行逾兆美元基建法案，將帶動商品需求及價格走勢，建議新興債布局可著重原物料與能源相關資產。

吳宜潔指出，受惠原物料行情上漲帶動出口額，南非今年第二季經常帳順差創歷史新高，經濟成長前景仍佳，加上積極財政樽節、政府赤字下降，除了有助信評維持穩定，也因為發債量將大幅調降，將支撐長天期公債表現；而且南非政治相對穩定，對外資而言具較佳投資價值，將是布局新興債市不可或缺的標的。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信表示，資金大量湧入新興債市，主要原因有二：一是景氣快速復甦，導致通膨飆升，市場推測美國聯準會可能考慮在明年升息，借貸成本將因此增加，新興債發行人加快發債融資動作。二是新興市場債收益率優於美債，目前新興高收債殖利率約6.45％、主權債4.3％、投資級債2.3％、美元綜合債3.89％，都高於美債。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，多數新興國家主權債或類主權債，與美債的相關係數只有0.3，兩者關聯度偏低，特別是擁有豐厚淨資產的富裕國家債，與美債相關性不到0.1，顯示受到聯準會政策變動的影響相當有限，未來仍具有投資機會。

(時報資訊)