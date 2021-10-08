根據統計，10月配息的債券ETF高達38檔，年化配息率最高的前10檔配息率介於11.3％至3.6％，主要為金融債、高收債、新興債，並以新興國家金融債配息率最高。

中信投信表示，新興市場經濟成長雖然受Delta新冠變異病毒影響而下修，然而衝擊仍在可控範圍內，因此雖然聯準會已釋出將開始收回流動性的訊息，預期新興市場債券利差仍有收斂的空間，且新興債仍有息收優勢，今年以來市場資金持續流入新興債市。

中信新興亞洲債ETF經理人游忠憲表示，新興市場疫苗施打率正逐步提升，且新冠肺炎口服藥面市希望濃厚，提振市場對於經濟解封信心。而隨經濟全面重啟，新興債市基本面有機會再度V轉，違約率可望進一步下降，信用風險持續改善，未來利差具收斂空間，資本利得及息收表現仍值得期待。

游忠憲強調，通膨壓力下，市場對於升息預期雖較之前略微提升，但聯準會態度仍偏鴿派，尤其美國經濟數據未如預期強勁，且就聯準會看法，通膨壓力主要來自供應鏈干擾，而非貨幣政策造就。隨新興亞洲疫情趨緩，供應鏈斷鏈情況改善，通膨或有機會見頂，有利新興債後市表現。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，目前金融環境對新興市場企業融資仍十分友善，新興市場投資級企業債上半年發行金額達1,670億美元，平均利率2.3％為歷史低位；新興市場高收益企業債上半年發行金額達780美元，平均利率5.5％也是近年低位，發行年限提升至6年。金融融資條件持續改善，有利鞏固新興市場企業財務體質與維持較好的流動性。

(時報資訊)