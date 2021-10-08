美國景氣持續復甦，根據高盛證券預估，美國2021年實體經濟成長率可望達6.2％，較全球其他主要成熟經濟體高，包含歐盟區的4.7％，跟日本的2.5％。投信法人看好在美國經濟強勁成長的環境下，企業獲利也將走升，有助於美國高收益債券後市表現。
瀚亞投資─美國高收益債券基金研究團隊分析，主因許多公司看到目前低利環境的機會，還有市場買氣旺盛，所以願意加入發債的行列。即便發債量來到今年新高，觀察到美國高收益債券價格並未受到供給增加出現走跌，反而穩步走高，顯示近期美國高收益債券市場交易熱，且需求龐大，支撐高收益債券價格走勢。
瀚亞投資認為，美國經濟的強勁表現，進一步提升企業獲利水準，有助美國高收益債券表現，同時隨著違約率看跌，利於投資人長期持有。建議看好美國前景的投資人，可以將美國高收益債券基金納入投資組合中，作為增加收益來源的一環。
第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，聯準會考慮縮減購債，目的是避免經濟過熱，並且為下一次的衰退預留空間。整體資金動能仍舊相當充沛。
合庫美國短年期高收益債券基金經理人陳柏翰表示，美國短期間不至於馬上升息，但考量當前實質利率接近歷史低點，中長期來說美債殖利率仍有走升的機會，這對於存續期間較長的高收益債券顯然衝擊較大，建議可留意短存續期的高收益債，以降低利率上揚所帶來的波動風險。
歐義銳榮歐洲高收益債券基金總代理第一金投信指出，歐洲央行持續執行1.85兆歐元的緊急抗疫購債計畫，直到明年3月底；加上GDP、通膨率等經濟數據優於預期，企業財務體質也大幅改善，建議投資人在聯準會縮減購債之際，適時布局歐高收，抵禦震盪風險。
台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，相對美國經濟成長達到高峰，歐洲第二季擺脫負成長，在全球製造業、服務業處於擴張階段的背景下歐元區屬於復甦最晚的區域，但已接棒美國開啟經濟正常化步伐，歐洲高收益債後市相對具表現空間。
(時報資訊)
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