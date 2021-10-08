統計至9月24日，除了台灣、菲律賓遭外資賣超9.55億美元和0.17億美元，南韓單周淨流入5.4億美元，印尼連續六周獲得外資青睞，印度也連續四周吸金。法人指出，台股經過近期回檔，目前加權指數本益比約13.7倍，低於過去十年平均值，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達3.7％，優於鄰近亞股，抗跌能力強。
中信投信國內投資科主管李俊毅表示，近期大陸執行「能耗雙控」政策，限電範圍主要以高耗能產業優先。中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，恒大風險可望受到控制，可觀察大陸政府對該企業的後續作法。在總體經濟部分，美國聯準會縮減購債規模決策底定，市場消化訊息後，預期接下來股市將呈震盪向上走勢。
產業方面，張士琳表示，長期而言，碳中和相關的議題將持續為市場提供話題。儘管受供應鏈干擾，影響全球車廠出貨量，但缺料情況可望逐漸紓緩，新能源車的轉型趨勢持續增強，加上第四季為傳統汽車產業旺季，建議可逢低布局電動車供應鏈。
隨碳中和成全球顯學，太陽能、風力發電成本大幅下降，再生能源未來「風光」可期，建議投資人可透過ETF進場布局，分散布局掌握整體趨勢。
群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度疫苗接種進度持續加快，疫苗接種量能提升將使疫情獲得更好的控制，景氣復甦趨勢將維持不變。
從資金流向來看，今年來內、外資同步買超印度股市，也顯示海內外的投資人對印度股市相對樂觀看待，顯示儘管印度股市屢創新高，市場仍相當看好其長期成長性，加上印度官方政策力道不變，貨幣政策尚屬寬鬆，且產經政策對於印度長遠之產業升級與轉型有所助益。
整體而言，在政策同步支持下，印度後市表現仍值得期待。在產業方面，建議可持續關注科技、金融、原物料等族群表現，此外，隨著需求旺季屆臨，內需相關族群表現亦可多加留意。
(時報資訊)
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